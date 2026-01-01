Парламентът ще обсъди Законопроект за ратифициране на Първо изменение и потвърждаване на Споразумението за финансов принос между Европейския съюз (ЕС) и България по отношение на Раздел „Държава членка“ по Програма InvestEU. Това е първа точка в предвидената програма на днешното пленарно заседание.

С изменението на споразумението се увеличава финансовият ресурс до 246 964 246 евро спрямо първоначално предоставения ресурс в размер на 150 000 000 евро като принос, произтичащ от Механизма за възстановяване и устойчивост.

С него не се предвижда да възникнат финансови ангажименти за страната ни, тъй като предоставянето на финансов принос за провизиране на гаранцията от ЕС се осигурява от ресурсите, договорени за България от фондовете при споделено управление, както и от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.

Втора точка в дневния ред е първото гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции с вносител - Министерският съвет. В мотивите за него е допълване на изискванията за независимост на служителите и членовете на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ), както и на регламентацията за извършване на оценки за надеждност и пригодност на членовете на ръководните органи и на лицата, заемащи ключови позиции в банките. Съгласно европейска директива нито един член на управителния орган, с изключение на управителя, назначен след 11 януари 2026 г., не остава на длъжност повече от 14 години.

В програмата за днес е предвиден и редовен парламентарен контрол, в който ще участват министрите Пламен Абровски, Енчо Керязов, Георги Вълчев, Росица Карамфилова – Благова, Иван Шишков и Димитър Стоянов.