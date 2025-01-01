При украински въздушен удар срещу руския град Белгород днес бяха убити двама граждани, предаде Франс Прес. Киев съобщи, че е предприел също така въздушни атаки с дронове срещу завод за взривни вещества близо до Нижни Новгород и петролен терминал на полуостров Крим.

Според Вячеслав Гладков, губернатор на Белгородска област, при украинската ракетна атака един човек е загинал на място, докато втори човек е починал на път за болницата. Той съобщи и за нарушения в електроснабдяването на няколко улици след удара. Местни медии съобщиха, че ракетите са засегнали и топлоелектрическа централа.

От своя страна украинският президент Володимир Зеленски съобщи в социалната платформа "Екс" за руско нападение с дронове срещу родилен дом в Суми, при което "този път, за щастие" не е имало жертви. Той уточни, че 35 жени и 11 деца са се намирали в бомбоубежище по време на атаката.

От началото на офанзивата в Украйна Русия почти всекидневно изстрелва дронове и ракети срещу Украйна, която от своя страна отговаря с удари на руска територия.

Киев взима на прицел най-вече руската енергийна инфраструктура, но атаките му са в общи линии ограничени до няколко десетки дрона.

Москва засили ударите си срещу украинската електроснабдителна мрежа през последните дни, като това породи опасения, че страната може да остане без електричество с наближаването на зимата, както се случи няколко пъти от 2022 г. насам.

Командването на украинските въоръжени сили също така съобщи, че завод за взривни вещества в Нижни Новгород е бил ударен на повече от 800 км разстояние от границата с Украйна, както и петролен терминал в град Феодосия на окупирания Кримски полуостров, където са избухнали "големи пожари."

Тази сутрин Русия заяви, че през нощта е прехванала 251 украински дрона, което представлява една от най-масираните атаки на Киев в рамките на тригодишната война, която придоби особена интензивност в Черноморския регион.

От този необичайно висок брой дронове около 40 са били свалени над Крим, 62 над Черно море, а 5 над Азовско море, уточни Министерството на отбраната на Русия.

Нефтена рафинерия в морския курортен град Туапсе в Краснодарския край също е била засегната при нападение с дронове, което е предизвикало пожари, ранили 2-ма души в региона.

Украйна също бе подложена на руски атаки с дронове, като 116 бяха отблъснати предишната нощ. Засегнато е електроенергийно съоръжение в Черниговска област, а една жена е загинала в Херсонска област, отбелязва Франс Прес.