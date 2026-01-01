Френският артист JR представи в Париж мащабната инсталация „Пещерата на Пон Ньоф“ (La Caverne du Pont Neuf), вдъхновена от легендарния проект на Христо Явашев-Кристо и Жан-Клод „Опакованият Пон Ньоф“ от 1985 г.

Творбата преобразява най-стария мост във френската столица в гигантска скална структура и предлага на посетителите потапящо сетивно изживяване чрез съчетание на изкуство, звук, аромати и добавена реалност.

БТА, Яница Христова

БТА, Яница Христова

БТА, Яница Христова

Инсталацията беше открита на 15 юни и ще остане достъпна за посетители до 28 юни.

Проектът е своеобразен поклон към творчеството на родения в България Христо Явашев-Кристо и съпругата му Жан-Клод, които преди четири десетилетия превърнаха Пон Ньоф в една от най-известните арт сцени в света.

БТА, Яница Христова

БТА, Яница Христова