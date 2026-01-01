/ БТА, Яница Христова

Френският артист JR представи в Париж мащабната инсталация „Пещерата на Пон Ньоф“ (La Caverne du Pont Neuf), вдъхновена от легендарния проект на Христо Явашев-Кристо и Жан-Клод „Опакованият Пон Ньоф“ от 1985 г.

Творбата преобразява най-стария мост във френската столица в гигантска скална структура и предлага на посетителите потапящо сетивно изживяване чрез съчетание на изкуство, звук, аромати и добавена реалност.

Пещерата на Пон Ньоф, La Caverne du Pont Neuf
БТА, Яница Христова

Пещерата на Пон Ньоф, La Caverne du Pont Neuf
БТА, Яница Христова

Пещерата на Пон Ньоф, La Caverne du Pont Neuf
БТА, Яница Христова

Инсталацията беше открита на 15 юни и ще остане достъпна за посетители до 28 юни.

Проектът е своеобразен поклон към творчеството на родения в България Христо Явашев-Кристо и съпругата му Жан-Клод, които преди четири десетилетия превърнаха Пон Ньоф в една от най-известните арт сцени в света.

Пещерата на Пон Ньоф, La Caverne du Pont Neuf
БТА, Яница Христова

Пещерата на Пон Ньоф, La Caverne du Pont Neuf
БТА, Яница Христова

Пещерата на Пон Ньоф, La Caverne du Pont Neuf
БТА, Яница Христова

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