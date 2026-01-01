Полицията в Смолян оказва съдействие на свои колеги от Областната дирекция на МВР в Пловдив при провеждането на процесуално-следствени действия на територията на града, съобщи директорът на ОДМВР – Смолян старши комисар Костадин Пачеджиев.

Той уточни, че действията се извършват от служители на ОДМВР - Пловдив. По официална информация са претърсени три адреса, а двама души са задържани.

Две от претърсванията бяха извършени в квартал „Устово" - на ул. „Антон Страшимиров" и ул. „Васил Райдовски", прредаде кореспондентът на БТА.

БТА

БТА

На място бяха забелязани полицейски служители и автомобили на разследващите органи.

Старши комисар Пачеджиев каза, че допълнителна информация по случая следва да бъде предоставена от ОДМВР - Пловдив, тъй като операцията се ръководи от пловдивската дирекция.

БТА