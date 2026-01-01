„Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария. Радев заема позицията, която заемаше Орбан, който блокираше тези санкции именно срещу руския патриарх. Сега ние поемаме щафетата“ – това коментира пред журналисти в кулоарите на парламента съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

Коментарът му е във връзка с ветото, което страната ни ще наложи на част от новия пакет санкции срещу Русия, а именно – частта, касаеща руския патриарх Кирил.

„Унгария беше в тежка изолация в Европа, сега ние влизаме в тази роля. Това не е религиозен въпрос и Унгария не е православна страна. Орбан налагаше тези санкции изцяло по политически причини. Румъния и Гърция са православни страни и не заемат такава позиция. Така че, нека религията да не се използва за политически цели“, призова Божанов.

„Европа може да ни изолира при взимането на важни стратегически решения относно сигурността и отбраната. В момента се построява стратегическата рамка и форматът, в който Европа ще гарантира своята сигурност и отбрана. Така че, сега е много лош момент да бъдем в изолация“, коментира още съпредседателят на „Да, България“ и призова за промяна на позицията на България.

На въпрос има ли парламентарни стъпки, които могат да се приемат срещу намерението на Радев за вето върху част от санкциите, Божанов уточни, че участието в тези съвети и вземането на решения е в прерогативите на правителството и парламентът не може да изземе тези функции.

Дори да можеше, „Прогресивна България“ има мнозинство и най-вероятно депутатите ѝ биха потвърдили позицията. „Но като опозиция можем да показваме къде са стратегическите грешки на управлението, ако могат те да се усетят и да ги предотвратят. Ако не, да си носят отговорността след това“, добави Божанов.