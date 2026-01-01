Столетницата Юмю Юзеир от Ардино празнува юбилей.

Кметът на Ардино Изет Шабан поздрави лично столетницата, съобщиха от общината.

Община Ардино

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям посетиха столетницата Юмю Юзеир в нейния дом в махала „Карасеферлер“, село Ябълковец, за да я поздравят по повод нейния 100-годишен юбилей. В срещата участва и кметът на Ябълковец Мюзейен Сюлейман.

Кметът Изет Шабан изненада столетницата с красив букет цветя, подаръци и поздравителен адрес. Той й пожела здраве, спокойствие и още много щастливи дни, изпълнени с обичта и грижите на близките. Подчерта, че хора като Юмю Юзеир са живата история на общината и пример за трудолюбие и човешко достойнство, които заслужават уважение.

В празничния ден гостите бяха посрещнати от снахата на столетницата Шукрие, която с много любов, топлота и всеотдайност се грижи за нея.

Баба Юмю сподели, че е силно трогната от вниманието и изрази искрената си благодарност за оказаната почит. Тя впечатли присъстващите с бистрия си ум и топлото си гостоприемство. „Обичам живота и се радвам на всеки нов ден! Чувам добре и обичам да гледам телевизия, както и да слушам музика по радиото“, сподели с усмивка баба Юмю. Тя е родена на 6 февруари 1926 година в село Кроячево. Заедно със своя съпруг Шахин Юзеир, починал преди 30 години, са отгледали един син. Днес тя се радва на 5 внуци и 9 правнуци. От малка се е научила да цени труда, семейството и скромността – добродетели, които я съпътстват цял живот. През целия си трудов живот е работила по тютюневите ниви.