Няколко са регистрираните случаи в полицейското управление в Шумен, в които жители на областния град са измамени от търговци след онлайн пазаруване, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Анализът на криминалистите сочи, че активните схеми за измами към момента са две. Едната е превеждане на капаро за определена стока, след което комуникацията с "търговеца" приключва.

Втората измамна схема е свързана със стока "на промоция“, за която се изисква превод на капаро, или пращането ѝ с наложен платеж, без право на преглед и тест, като след плащане се оказва, че стоката е съвсем различна от поръчаната, отбелязват от пресцентъра на полицията в Шумен.

Мним търговец на електрически триколки измами двама души от Каолиново

Оттам уточняват, че обявите с цел измама, обикновено се публикуват в групи в социалните мрежи, като се предлагат за продажба разнообразни вещи на много ниски цени- телефони, спортни стоки, електрически уреди, техника, както и автомобили.

В полицейското управление в Шумен мъж е подал сигнал, че е попаднал на обява за продажба на лек автомобил на много изгодна цена, за която търговецът му поискал капаро, с цел да запази колата за купувача, поради голям интерес към обявата. Комуникацията между двамата е спряла веднага след превода на парите, а издирването на "търговеца“ е невъзможно.

В друга жалба се посочва, че мъж е измамен, след като е попаднал на обява за продажба на фургон на ниска цена. Той е превел капаро, след което връзката с "продавача“ отново прекъснала.

Работи се и по сигнал за скъп мобилен телефон, предлаган за продажба в интернет на ниска цена. След извършен неотложен платеж се оказало, че вместо мобилен телефон "търговецът“ е изпратил пластмасова кутия. И в този случай си е изключил телефона, а купувачът нямал опция да я върне.

По случаите са образувани преписки в полицейското управление в Шумен, допълниха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. От полицията в Шумен призовават хората да не се доверяват на публикувани обяви в социалните мрежи, изискващи превеждане на капаро или предварително плащане за стока, преди да бъде видяна от тях.

Възползвайте се и от опцията, която предлагат куриерските фирми при наложен платеж - преглед и тест на стоката, съветват още от Областната дирекция на МВР.

Двама жители на община Каолиново бяха измамени при опит да си купят електрически триколки, обявени за продажба в социалните мрежи в края на октомври. В средата на месеца бе предотвратена телефонна измама в Хитрино, след като нает за транспортна услуга, се усъмни, че участва в престъпление.

Община Шумен предупреди през август за измамна фейсбук страница за карти за градския транспорт. Страницата се казва „Обществен транспорт в Шумен“ и е подвеждаща.