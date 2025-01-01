Две измами, извършени по идентичен начин, са регистрирани в полицейското управление в Каолиново, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

В двата случая жители в община Каолиново попаднали на обяви за продажби на товарни електрически триколки в социалните мрежи за 1200 лева. Заради атрактивната цена последвала кореспонденция и разговор по телефон с „продавача“, който поискал авансов превод от 600 лева, които да се преведат чрез система за платежни услуги. Останалата сума купувачът трябвало да плати при получаване на стоката по куриер с наложен платеж.

След извършения първоначален превод от 600 лева, мнимият търговец спрял да си вдига телефона.

По двата случая са образувани проверки в полицейското управление в Каолиново.

От полицията призовават хората да не се доверяват на измамно ниски цени на стоки, предлагани от търговци чрез социалните мрежи, да не превеждат авансово пари на непознати, да не предоставят лични и банкови данни, както и да не отварят изпратени съмнителни линкове.

В средата на октомври бе предотвратена телефонна измама в Хитрино, след като нает за транспортна услуга се усъмни, че участва в престъпление.

Община Шумен предупреди през август за измамна Facebook страница за карти за градския транспорт. Страницата се казва „Обществен транспорт в Шумен“ и е подвеждаща.