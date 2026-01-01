Володимир Зеленски / БТА

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Кипър, където ще вземе участие в среща на лидерите на Европейския съюз, съобщи негов говорител, цитиран от Ройтерс.

На пристигане Зеленски каза, че ситуацията на фронта в Украйна е "най-стабилната" от миналото лято.

Междувременно кипърското председателство на Съвета на ЕС съобщи, че днес е завършил процесът на одобрение за отпускането на 90 милиарда евро заем за Украйна и за разширяване на санкциите срещу Русия.

Държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз се събират днес на двудневна неформална среща на върха в Кипър, посветена на събитията в Украйна и Близкия изток и разглеждане на дългосрочния бюджет на ЕС.

В планираното си обръщение към европейските лидери Зеленски вероятно ще настоява блокът да окаже по-голям натиск върху Русия и ще потвърди амбициите на Киев за присъединяване към ЕС.

 

Атанаси Петров/БТА
