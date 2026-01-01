Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Кипър, където ще вземе участие в среща на лидерите на Европейския съюз, съобщи негов говорител, цитиран от Ройтерс.
На пристигане Зеленски каза, че ситуацията на фронта в Украйна е "най-стабилната" от миналото лято.
President Zelenskyy to attend the informal European Council meeting in Cyprus in person.— Unit News (@Unit_News) April 23, 2026
Initially planned via video link, the format was upgraded to a physical presence. The summit in Ayia Napa comes at a crucial moment as the EU prepares to finalize a €90B loan for Ukraine.… pic.twitter.com/pMxqpV2LmC
Междувременно кипърското председателство на Съвета на ЕС съобщи, че днес е завършил процесът на одобрение за отпускането на 90 милиарда евро заем за Украйна и за разширяване на санкциите срещу Русия.
Зеленський прибув на Кіпр, де відбудеться неформальний саміт ЄС
Държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз се събират днес на двудневна неформална среща на върха в Кипър, посветена на събитията в Украйна и Близкия изток и разглеждане на дългосрочния бюджет на ЕС.
В планираното си обръщение към европейските лидери Зеленски вероятно ще настоява блокът да окаже по-голям натиск върху Русия и ще потвърди амбициите на Киев за присъединяване към ЕС.