Унищожените в екарисаж над 7,1 тона месо и месни продукти, открити в кланица в търговищкото село Здравец, са съхранявани и укривани близо година. Проверката на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Търговище на обекта е извършена преди два дни, каза директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Евтим Хатунчев.

Предприятието обработва свине и домашни копитни животни. По думите на директора проверката е била съвместна на екипи на БАБХ от Варна, Русе и София и лекарите, които отговарят на място за предприятието.

В хладилните камери са открити значителни количества месо и субпродукти с изтекъл срок на годност или без необходимата маркировка и етикетировка. Инспекторите са намерили 3,654 тона свински разфасовки и 1,692 тона свински субпродукти с изтекъл срок на годност. Допълнително са установени 124 кг месо от едри преживни животни, 317 кг свински глави и 1,354 тона свински крака и уши без идентификация, посочват от БАБХ.

Констатирани са също несъответствия по отношение на сградния фонд и оборудването на предприятието. На собственика ще бъдат връчени предписание и акт за административно нарушение.

Д-р Хатунчев добави, че несъответствията по сградния фонд и оборудването са незначителни спрямо количеството на откритите животински продукти. Той обясни, че те са били укрити във фургон. Събирани са продукти от многото партиди, като в едната част на склада е имало механична преграда. Съхранявани са близо година, каза д-р Хатунчев.

Откритите меса са били без произход и маркировка и затова е решено по най-бързия начин да бъдат предадени на екарисаж. Д-р Хатунчев обясни, че предварително са били залети с препарати, за да не се подлагат евентуално на консумация във времето до унищожаването.

Д-р Хатунчев допълни, че през последните години в област Търговище не е имало подобен случай.