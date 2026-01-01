Най-малко един човек е загинал при стрелба, открита по време на събитие в северната част на Швейцария, предадоха Ройтерс и ДПА, позовавайки се на местната полиция.
Още петима души са ранени - един от тях сериозно. Засега няма информация за извършителя или за мотивите му.
На място се провежда мащабна полицейска операция, като обществеността е призована да избягва района.
JUST IN: Shots heard at event in Aarau, Switzerland. Police confirm there are multiple victims. (Video: Blick) pic.twitter.com/nZMKcGtMGD— Open Source Intel (@Osint613) August 30, 2026
Видеоклип, публикуван от швейцарския вестник "Блик”, за който се твърди, че е бил записан близо до мястото на престъплението, показва около 10 изстрела.
Вестникът цитира говорителка на полицията, която казва, че мястото на престъплението е хиподрум.
По време на изстрелите в малките часове на нощта там се е провеждало рейв парти.
One dead and five injured in Swiss shooting, police say https://t.co/6zx6jJJ78n— BBC News (World) (@BBCWorld) August 30, 2026