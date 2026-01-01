/ AP Photo/Alex Brandon/БТА

Най-малко един човек е загинал при стрелба, открита по време на събитие в северната част на Швейцария, предадоха Ройтерс и ДПА, позовавайки се на местната полиция.  

Още петима души са ранени - един от тях сериозно. Засега няма информация за извършителя или за мотивите му.   

На място се провежда мащабна полицейска операция, като обществеността е призована да избягва района. 

 

 

Видеоклип, публикуван от швейцарския вестник "Блик”, за който се твърди, че е бил записан близо до мястото на престъплението, показва около 10 изстрела. 

Вестникът цитира говорителка на полицията, която казва, че мястото на престъплението е хиподрум.

По време на изстрелите в малките часове на нощта там се е провеждало рейв парти

 

 

Виктор Турмаков/БТА
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