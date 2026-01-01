Пред храм „Света Вмчца Неделя“ се провежда „Шествието на семейството“, което ще стигне до патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

БГНЕС

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Целта на нашата инициатива е приобщаването на всички човеци към божествения живот, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който отслужи последованието на вечернята за празника на всички светии, просияли по българските земи, и молебен за българското семейство в столичния катедрален храм „Св. Неделя“.

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Патриархът обясни, че днес сме в навечерието на празник, когато отбелязваме паметта на всички светии, които са просияли от българския род и по нашите земи. На днешния ден всички поместни църкви празнуват своите родни светци.

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Това е с цел да се подчертае връзката между всеки един народ и всяко едно кътче на земята с нашия небесен дом, там, където принадлежим, уточни патриарх Даниил, защото Господ е призовал всички ни към свят живот.

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Според него в днешно време светият живот търпи много предизвикателства, както и всеки един човек, и най-древната човешка институция – семейството, а също и децата, които са изложени на влияния на отчуждение от Бога, деструктивни влияния и зависимости. Поради това, каза Даниил, е важно църквата да издигне своя глас и да призове вярващите към молитва и благочестив, честен живот, за да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни децата да растат в здрави семейства и да бъдат отгледани от любящи и отговорни родители.

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Софийският митрополит каза, че Църквата в своето днешно изявление призовава държавните институции да направят каквото е необходимо, за да защитят не само устоите на семейство, както са били за българите от векове, но и да защитят това положение в Kонституцията, в което се казва, че бракът е доброволен съюз между мъж и жена.

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„Това шествие, което е Шествие на семейството, не е за противопоставяне и не е в протест, не е контрашествие, а е един призив към всички човеци да се приобщят към Божията любов“, каза Даниил. Според неговите думи Господ не желае смъртта на грешника, а да се обърне той и да бъде жив. „Това правим и ние“.

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Софийският митрополит обясни, че Шествието за семейството е потръгнало преди няколко години по инициатива на граждански сдружения, но според неговите думи институцията, която съдържа светостта на брачния съюз, е църквата. Патриархът обяви, че от следващата година Шествието за семейството ще бъде изцяло организирано от Църквата и ще бъде с друга концепция. То няма да се проведе в същия ден, когато се провежда „София прайд“, и ще има друг характер.

„Не желаем да прекъсваме тази създадена традиция“, каза Даниил. Той уточни, че целта на шествието не е да се противопостави на „София прайд“ или някой да бъде заклеймен и посочен с пръст. „Целта на нашата инициатива е приобщаването на всички човеци към божествения живот, към който всички сме призвани“, каза в заключение патриархът.