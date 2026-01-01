84-годишна жена стана жертва на телефонна измама в Ловешко, съобщиха от полицията.

Жената от село Чифлик е дала близо 8000 евро на измамници. На 29 март е измамена по телефона от мъж, който и се е представил за лекар.

По добре познатата схема, непознатият е заявил, че снахата на жената е претърпяла инцидент и за лечението ѝ са нужни 22000 евро.

Жената е събрала наличните си средства от 7800 евро, които е поставила в найлонов плик и лично ги е предала на непознат на уречено предварително място.

По случая се води разследване.