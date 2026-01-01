Първият ден от втория кръг преговори за прекратяване на войната в Украйна приключи в Абу Даби, съобщи „Аксиос“.

„Първият ден на мирните преговори между Русия и Украйна в Абу Даби с посредничеството на САЩ приключи“, написа журналистът от американското издание Барак Равид в социалната мрежа „Екс“.

Според източници на „Аксиос“ „преговорите ще бъдат възобновени в късните утрешни часове“.

Украинската страна определи разговорите като продуктивни, написа още Равид.

Въпреки това най-спорните въпроси за териториалните отстъпки остават нерешени, отбеляза Ройтерс. Москва иска Киев да изтегли войските си от цялата Донецка област, включително от пояса от силно укрепени градове, смятан за една от най-силните отбранителни системи на Украйна, като предпоставка за споразумение.

Украйна от своя страна настоява конфликтът да бъде замразен по сегашната фронтова линия и отхвърля едностранно изтегляне на силите си.

Секретарят на Националния съвет за сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, който води украинската делегация, каза, че делегациите на Москва и Киев са били посрещнати в столицата на ОАЕ от представителите на САЩ. От страна на Вашингтон в Абу Даби са пристигнали специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър.

В социалните мрежи Умеров добави, че планираните двудневни преговори в Абу Даби са започнали в присъствието на трите делегации, след което преговарящите са се разделили на групи според обсъжданите теми, а в края отново са се събрали заедно.

Първият кръг тристранни преговори се проведе на 23 и 24 януари в Абу Даби.

Днешната тристранна среща бе проведена, след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е използвала договореното с посредничеството спиране на огъня срещу енергийни съоръжения миналата година, за да струпа боеприпаси, като е атакувала Украйна с рекорден брой балистични ракети вчера.