Украинската делегация пристигна в Абу Даби, за да преговаря с руснаците и американците, предаде Франс прес, като се позова на украинска говорителка. Тя се оглавява от ръководителя на украинския Съвет за сигурност и бивш министър на отбраната Рустем Умеров, който е известен като опитен дипломат.
❗️Ukrainian delegation already in Abu Dhabi. Negotiations will begin soon.— Oleksandr (@Oleksandrk5599) February 4, 2026
As Politico wrote this morning, there is a chance to end the war this spring 🤞 pic.twitter.com/OeHykusJF1
ТАСС съобщи, че в Абу Даби е пристигнала вече и руската делегация.
Почти едновременно с това Кремъл заяви, че ще продължи военната си офанзива срещу Украйна, докато Киев не приеме условията на Москва за уреждане на конфликта, в момент когато разговорите с посредничеството на Вашингтон вече са в ход в Абу Даби.
„Докато киевският режим не вземе съответните решения, специалната военна операция продължава“, посочи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, използвайки официалния руски термин за войната.