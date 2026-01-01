Украинската делегация пристигна в Абу Даби, за да преговаря с руснаците и американците, предаде Франс прес, като се позова на украинска говорителка. Тя се оглавява от ръководителя на украинския Съвет за сигурност и бивш министър на отбраната Рустем Умеров, който е известен като опитен дипломат.

ТАСС съобщи, че в Абу Даби е пристигнала вече и руската делегация.

Почти едновременно с това Кремъл заяви, че ще продължи военната си офанзива срещу Украйна, докато Киев не приеме условията на Москва за уреждане на конфликта, в момент когато разговорите с посредничеството на Вашингтон вече са в ход в Абу Даби.

„Докато киевският режим не вземе съответните решения, специалната военна операция продължава“, посочи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, използвайки официалния руски термин за войната.