Служебният министърът на правосъдието Андрей Янкулов освободи от длъжност старши комисар Борислав Чорбански, началник на затвора в София, след подадено заявление от негова страна. Това съобщиха от пресцентъра на министерството.

Подаването на оставката идва, след като дисциплинарното производство срещу Чорбански бе прекратено, поради липса на достатъчно доказателства за извършено дисциплинарно нарушение, се уточнява в информацията.

За изпълняващ функциите началник на затвора в София със заповед на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е определен главен инспектор Росен Димчев, досегашен заместник на Чорбански.

През февруари за БТА от Софийския градски съд съобщиха, че старши комисар Чорбански е предложил Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно.

По заповед на министъра на правосъдието в оставка тогава Георги Георгиев е разпоредена проверка на основанията, на базата на които началникът на затвора в София е направил предложение за условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода Евелин Банев. До приключване на проверката старши комисар Чорбански да бъде временно отстранен от длъжност, се казва в съобщението от 2 февруари на правосъдното министерство. Чорбански не е информирал за направеното предложение нито директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, нито Министерството на правосъдието, се посочва още в текста.