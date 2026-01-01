Софийският градски съд отказа да освободи предсрочно Евелин Банев - Брендо. Предложението е на началника на Софийския затвор. Определението не е окончателно.

Съдът посочи, че от общото наказание от 10 години следва да се приспадне срокът, в който Банев е бил задържан под стража и под домашен арест - две години две месеца шест дни. Това време е по-малко от пресметнатото от служителите на Софийския затвор - три години, девет месеца и два дни.

Причината е дублиране на един и същ срок, което е недопустимо. Съдът допълни, че при липсата на базовата законова предпоставка за предсрочно освобождаване - осъденият да е излежал повече от половината от присъдата, няма основание да се разглежда другата предпоставка за добро поведение.

Прокурор Гергана Кюркчийска каза, че Банев не е дал неоспорими доказателства, че изтърпяното наказание е постигнало целите си.

Инспектор от софийския затвор посочи, че той е изтърпял половината наказание, а целите му са постигнати.

Адвокатът на Банев представи пред съда няколко негови награди от затвора за добро поведение, положен труд и други. Наградите се изразяват в допълнително време за свиждане. Също така добави, че Банев има проблеми с щитовидната жлеза и гръбначния стълб.

Според доказателства Банев не е извършвал никакви престъпления, докато е в затвора. Рискът от рецидив у него е нисък. Поведението му сочи за значителна промяна, каза още адвокатът, като допълни, че подзащитният му е изградил положителни навици и е съдействал на служителите на затвора. Също така Банев е бил е чистач на затворническия фитнес и е изкарал религиозен курс.

В края на февруари съдът прекрати предходното производството по предсрочното освобождаване на Банев. Според съдията производството е инициирано от началника на Софийския затвор, който после беше временно отстранен, а упълномощен представител на настоящия началник оттегли в зала искането и това е основание за прекратяване на производството.