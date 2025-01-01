Британската транспортна полиция, актуализирайки информацията за нападението във влак, при което бяха ранени 11 души, съобщи, че единият от двамата задържани по подозрения в опит за убийство, е бил освободен, предава БНР .

Полицията арестува снощи двама души след като хора бяха намушкани с нож в скоростния влак от Донкастър за Лондон. Полицията съобщи снощи, че само 32-годишният мъж, който е чернокож британски гражданин, е третиран като "единствен заподозрян".

Другият 35-годишен британски гражданин от карибски произход е бил освободен "без по-нататъшни действия", защото е преценено, че от не е участвал в нападението, се казва в актуализацията.

Петима от постъпилите в болница девет души с тежки наранявания вече са изписани. Само един гражданин е в критично състояние. Той е член на персонала на железопътната компанията, която отговаря за маршрута.

Стана ясно, че с героичните си действия той се е опитал да спре нападателя и несъмнено е спасил живота на много хора. Стана ясно също, че заподозреният нападател се е качил на влака на гара Питърбъро. Изразена е специална благодарност на персонала на влака, който го е отклонил, за да спре на гара Хънтингдън, за да може полицията да арестува нападателя.

От полицията съобщиха, че разследването на инцидента върви с бързи темпове и се надяват скоро да бъде установен и мотива за нападението. Преценено е, че не става дума за терористичен акт.