Тридесет и две годишният мъж, обвинен в нападение с нож срещу няколко пътници във влак в Източна Англия, не е бил известен на антитерористичната полиция или на службите за сигурност, заяви днес британската министърка на транспорта Хайди Александър, предаде Ройтерс.

В атаката, извършена в събота вечерта и която според полицията не се разглежда като терористичен акт, бяха ранени 11 души, включително член на персонала на влака, който остава в болница в критично, но стабилно състояние, заяви Александър.

Петима от ранените са били изписани от болницата вчера вечерта.

Александър съобщи пред радио "Таймс" днес, че заподозреният за нападението не е бил включен в регистрите на антитерористичните власти.

"Мога да ви кажа, че той не е бил известен на антитерористичната полиция, не е бил известен на службите за сигурност", заяви Александър, добавяйки, че не може да коментира дали мъжът е бил известен на властите заради евентуални психиатрични проблеми.

Британската транспортна полиция каза, че полицаите са реагирали в рамките на осем минути след първия сигнал за атаката. На мястото на престъплението е намерен нож, а записите от камерите за видеонаблюдение, прегледани от следователите, показват, че член на персонала на влака се е намесил, за да спре нападателя.

"Той буквално се е изложил на опасност", каза Александър. "Има хора, които днес са живи, благодарение на неговите действия", добави министърката, визирайки служителя, спасил живота на другите.

Заподозреният е бил арестуван, след като влакът е спрял аварийно в Хънтингдън, на около 120 км. северно от Лондон. Властите заявиха, че не издирват никой друг във връзка с нападението.