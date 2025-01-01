Руските власти съобщиха, че 10-годишно дете е било убито при нападение с нож от по-голям ученик в руско училище. Заподозреният вече е задържан.

„Полицията е получила сигнал, че ученик е намушкал охранител, пръскал с лютив спрей и след това намушкал 10-годишен ученик, който е починал от раните си“, съобщи местната полиция в Telegram.

Полицията добави, че „нападателят е задържан“ и в момента се намира в ареста след нападението в Гроки-2, селище на запад от Москва в район Одинцово.

Основният разследващ орган в Русия, Разследващата комисия, заяви, че заподозреният е на 15 години.

„Мотивът за престъплението се установява“, се казва в съобщение в Telegram, в което се добавя, че е започнато разследване на инцидента.