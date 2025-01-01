Бебешки вълнения в зоопарка в Стара Загора.
Факт е, че както при хората, така и при животните - бебешкият период е най-сладък. Зоопаркът има нови бебета - патагонски мари.
Лъвиците София и Елза и лъвът Лео са най-новите обитатели на старозагорския зоопарк
Новите малки обитатели са само на няколко дни, но вече се чувстват чудесно в присъствието на своите грижовни родители, които неотлъчно бдят над тях
„Радост и вълнение ни изпълват при всяка поява на нов живот в зооградината“. сподели д-р Найден Илинов, ръководител на зоопарка.
Патагонска мара е едър южноамерикански гризач от род Мари Видът е разпространен в патагонската част на Аржентина.
Сервали, азиатски диви кучета и каракали са новите щастливи обитатели на зоопарка в Стара Загора (СНИМКИ)
Поради визуалната прилика със зайците често е наричан и с името Патагонски заек.