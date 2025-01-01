Две лъвици и лъв са най-новите обитатели на зоопарка в Стара Загора. Това съобщи във Facebook профила си кметът Живко Тодоров, който е посетил зоопарка.

Животните носят имената София и Елза, а мъжкият екземпляр е Лео. Те са пристигнали на новото си местообитание от Словакия и вече се адаптират към новата си среда.

Животните са в отлично здравословно състояние. Въпреки стреса от дългото пътуване, се адаптират добре. Очакваме в рамките на десетина дни напълно да свикнат с новия си хабитат, посочи д-р Найден Илинов, ръководител на зоопарка, цитиран в публикацията.

Кметът Тодоров обяви, че Общината вече е кандидатствала с проект по европейска програма за разширяване и модернизация на зоопарка. Сред предстоящите подобрения са нов хабитат за мечките, терариум от ново поколение, както и обновяване на клетките и средата за други животински видове.

Очаква се към обитателите на зоокъта да се присъедини и един от най-редките и застрашени видове в Европа – евроазиатски рис, посочиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

БТА припомня, че през юли към обитателите на старозагорския зоопарк се присъединиха двойка мъжки и женски сервали, двойка каракали и две мъжки азиатски диви кучета. През пролетта тризначки еноти и лама се родиха в зоопарка в Стара Загора.