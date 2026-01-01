Министерският съвет прие решение за назначаване на Петър Боянов Петров за генерален консул на Република България в Битоля, Република Северна Македония, с консулски окръг, обхващащ редица общини в югозападната част на страната.

Петър Петров е кариерен дипломат с дългогодишен опит и задълбочена експертиза в региона на Западните Балкани, заемал последователно различни длъжности в МВнР и българските дипломатически представителства в Сараево, Прищина и Скопие.

Генералното консулство в Битоля осигурява консулско обслужване на българските граждани, поддържа контакти с местните власти и работи за развитието на двустранните отношения, подкрепата на българската общност и опазването на българското културно-историческо наследство.