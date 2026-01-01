74-годишна жена пострада, след като е била блъсната от автомобил в Благоевград.

Инцидентът е станал на 6 октомври, около 17:00 ч. в района на кръстовището между улиците „Калина“ и „Симеон Радев“.

По първоначални данни 60-годишен шофьор при завиване наляво блъснал жената, която пресичала на пешеходна пътека.

Пострадалата е транспортирана и настанена за лечение в МБАЛ-Благоевград с фрактура на раменната става.

На водача са извършени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества. И двете проби са дали отрицателен резултат.

По случая е започната проверка.