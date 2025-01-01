Нидерландското правителство не трябва да облекчава правилата за асистирано самоубийство, постанови днес Апелативният съд на страната, противопоставяйки се на желанието на организация, настояваща за правото на смърт без медицинска асистенция, предаде Франс прес.

Нидерландия е първата страна в света, която легализира евтаназията и асистираното самоубийство през 2002 г., но при много строги условия.

Те са позволени само с помощта на лекар, който трябва да определи дали пациентът страда „непоносимо и без перспектива за подобрение“.

Лекарят трябва да даде и заключение, че няма разумна алтернатива и да се консултира с още едно медицинско лице, което да даде същото заключение.

Асоциацията „Кооператив последна воля“ (Coopérative Dernière Volonté, CLW), която защитава правото на гражданите да приключат живота си без асистенция от лекари или власти, подадоха иск срещу държавата през 2022 г., твърдейки, че тези ограничения нарушават правото на пациентите да изберат как и кога да умрат.

Съдът отсъди в полза на държавата на първа инстанция, а днес това решение беше потвърдено от Апелативния съд.

Увеличаващ се брой нидерландци избират да бъдат евтанизирани, като броят им достигна 9958 души през 2024 г., показват официалните данни.

Това е 10% увеличение, спрямо предходната година, посочи Регионалната комисия за преглед на евтаназията.

В случай на евтаназия, лекар изписва смъртоносен медикамент на пациента, за да сложи край на живота му. При асистираното самоубийство, лекар осигурява смъртоносна субстанция на пациента, който я приема самостоятелно.