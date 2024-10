Първи смъртен случай чрез използване на противоречива капсула за слагане на край на живота

Installée dans le Sarco, la personne perd conscience et meurt quelques minutes plus tard par inhalation d'azote. https://t.co/KHlVhSbgW7 — Daniel pilotte de la Barolliere 🌿🇮🇱🇷🇺🇫🇷☦️ (@Pilotte_daniel) October 3, 2024

Dutch cops raid offices of Sarco suicide pod's 'Dr Death' inventor and seize prototype in joint operation with Swiss officials days after US woman used capsule to end her life https://t.co/iigFr8Invd pic.twitter.com/RWGnNCTumK — Daily Mail Online (@MailOnline) October 4, 2024

Après la mort d'une Américaine de 64 ans dans une capsule de suicide Sarco à Schaffhouse, la police néerlandaise a perquisitionné le bureau de l'inventeur Philip Nitschke à Haarlem, près d'Amsterdam. Plusieurs ordinateurs et prototypes ont été saisis.... https://t.co/SjbOeS1fHa — Blick | fr (@Blick_fr) October 3, 2024

Google News Showcase

Instagram

Заради смъртта на 64-годишна американка, използването на капсулата за самоубийство„Sarco“ в Швейцария е преустановено, а разследването по случая продължава, съобщи CNN.На 6 септември застъпническите групи, подкрепящи евтаназията, обявиха, че прекратяват приемането на заявления за използване на капсулата, след като през миналия месец са били подадени над 370.Капсулата „Сарко“ няма да може да бъде използвана, докато разследването не приключи.Швейцарската полиция еслед първата евтаназия, извършена с капсулата.Въпреки че асистираното самоубийство е законно в Швейцария, то е строго регулирано и "Sarco" срещна съпротива.Полицията е намерила устройството и тялото на местопроизшествието.Капсулата е била разположена в гора в Мерцхаузен, разказват от полицията.Прокурорите в Шафхаузен разследват няколко лица за „предизвикване, подпомагане и подбуждане към самоубийство“. От полицията добавиха, че няколко души са били задържани, без да предоставят подробности за тях или за смъртта.Говорител на групата зад капсулата, The Last Resort, потвърди, че починалата е била 64-годишна американка с тежко увредена имунна система. Флориан Уилет, съпрезидент на The Last Resort, е сред четиримата задържани, заедно с холандски журналист и двама швейцарци. Уилет е бил единственият друг човек, присъствал при случая на самоубийство, съобщи говорителят.В изявление, публикувано от The Last Resort, Уилет описа смъртта като. Говорителят на групата добави, че жената е преминала психиатрични прегледи преди да сложи край на живота си.Капсулата „Сарко“ е проектирана така, че да предизвика смърт, когато пациентът в нея вдиша азотен газ, което намалява количеството кислород до смъртоносни нива. Единствената такса, която човекът заплаща еза азота. Концепцията е разработена от австралийския лекар Филип Ницке, известен с работата си по асистирани самоубийства от 90-те години на миналия век.