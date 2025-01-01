Американският президент Доналд Тръмп изрази оптимизъм, че между руския лидер Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски е възможно да има мирни преговори, предаде Ройтерс.

"Утре ще имам среща с президента Путин. Смятам, че това ще бъде една добра среща. По-важна обаче ще е втората среща, която планираме. Ще имаме среща между президента Путин, президента Зеленски, мен и може би някои европейски лидери. Може и да няма. Ще видим", каза Тръмп пред журналисти и добави:

Каква е нагласата на Тръмп за срещата му с Путин в Аляска?

"Ще ви кажа това утре. Всичко, което искам, е да подготвя масата на преговори за следваща среща, която трябва да се състои скоро. Бих желал да видя това наистина да се случи, може би в Аляска".

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция Интерфакс, каза, че не се планира съвместна декларация след срещата Путин и Тръмп.

"Не, нищо не се очаква, нищо не е подготвено и е малко вероятно да има някакъв документ", каза Песков в отговор на журналистически въпрос.

Срещата Тръмп-Путин: Руски правителствен самолет излетя за Аляска

"Предвид факта, че ще има съвместна пресконференция, президентът, разбира се, ще очертае обхвата на споразуменията и договореностите, които могат да бъдат постигнати", добави говорителят на руския президент, говорейки преди срещата на върха утре в американския щат Аляска.

Песков каза, че би било грешка да се провят опити да се предвиди резултатът от срещата на този етап. Говорителят на Кремъл отбеляза, че срещата на върха е била подготвена в много кратък срок.

По-късно Песков заяви пред руската държавна телевизия, че Тръмп има изключително необичаен подход към най-трудните въпроси - нещо, което, според него, се оценява високо в Москва и лично от Путин.

Обявиха часа на срещата Тръмп-Путин

Гледната точка на Украйна трябва да бъде взета под внимание "в последващите етапи". В момента това е среща на най-високо равнище между Русия и САЩ", посочи говорителят на Кремъл.

По-рано днес външнополитическият съветник на Путин Юрий Ушаков заяви, че срещата на върха ще се фокусира предимно върху мирното решаване на конфликта в Украйна, но също и върху двустранните отношения, отбелязва ДПА.

По-рано тази вечер самолет с журналисти, акредитирани да отразяват събитията в Кремъл, излетя от Москва за Анкоридж в Аляска около 16 ч. московско време (и българско време), предаде ТАСС.

Тръмп иска тристранна среща с Путин и Зеленски

Машината Ил-96 е излетяла от московското летище „Внуково“. Освен около 50 журналисти на борда й пътува и част от руската делегация за срещата на върха на президентите на Русия и на САЩ, която ще се състои утре.

Полетът от Москва до Анкоридж продължава около 9 часа и 40 минути. През това време машината прекосява над 7000 километра и 11 часови пояса.

Днес по обед ТАСС съобщи и, че от летище „Внуково“ е излетял и самолетът Ил-76 на специалния летателен отряд на Русия и се е насочил към базата "Елмендорф-Ричардсън", която се намира в Анкоридж, в Аляска. В тази база ще е срещата на върха между Путин и Тръмп, съобщиха вчера американски медии.

Според данни на ТАСС в този самолет може да е една от групите, подготвящи срещата на Путин с Тръмп.