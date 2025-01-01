Британската принцеса Ан навърва днес 75 години, предаде Ройтерс.

Принцесата е единствената дъщеря на покойната кралица Елизабет Втора. Тя е второто й дете след крал Чарлз Трети. Принцеса Ан е родена през 1950 г., две години след Чарлз и две години преди майка й да се възкачи на британския престол.

Принцесата ще отпразнува рождения си ден без шумотевица. По повод на празника обаче Бъкингамският дворец публикува нова снимка на Ан, която често пъти е дефинирана като най-усърдно работещия член на британското кралско семейство.

Принцеса Ан е известна с прямостта си, напомняща на баща й, покойния принц Филип.

Тя е адмирирана и заради постиженията си като състезател по конни спортове. Принцесата беше част от британския олимпийски тип на игрите в Монреал през 1976 г.

Тя води кампании за редица национални и международни благотворителни инициативи.

Допитване на ЮГав показа, че Ан е третият най-популярен член на британското кралско семейство, след принц Уилям и съпругата му Кейт. 70 процента от британците гледат с добро око на Ан.

През 1974 г. принцесата оцелява при опит за отвличане в района на Бъкингамския дворец. По време на инцидента тя запазва хладнокръвие и после споделя, че това е било благодарение на ездата, научила я да очаква неочакваното.

Миналата година принцесата прекара пет нощи в болница след сътресение на мозъка при инцидент с кон, но се върна на работа три седмици след това.