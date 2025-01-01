През последните години слушалките и шумозаглушаващи устройства стават все по-популярни, както сред пътуващите в обществения транспорт, така и сред работниците, които искат да се съсредоточат върху работата си, без да вдигат телефона на всеки две минути.

Проблемите с концентрацията са многобройни. Стартиращата компания Neurable изобрети слушалки, оборудвани с мозъчно-компютърен интерфейс, който улавя електрическите сигнали на тялото и използва алгоритми за интерпретиране на данните. Когато човекът, носещ слушалките, започне да губи концентрация, устройството се досеща и се намесва.

Принципът може да изглежда плашещ, но както обяснява журналистът Адам Кларк Естес, който вече е изпробвал слушалките, той не чете мислите на своя притежател. Той просто събира данни за мозъка с помощта на комбинация от сензори за електроенцефалография. Тази технология, която вече е много усъвършенствана, скоро трябва да бъде включена в други устройства.

Neurable предлага да се използват направените записи, за да ни помогне да подобряваме здравето на мозъка си. Тази технология би могла с времето да помогне за откриване на симптоми на депресия или дори на ранни признаци на Алцхаймер.

„От биологична гледна точка мозъкът ви е проектиран така, че да прикрива слабостите ви: това е еволюционен ефект. Но когато измервате при източника, откривате тези явления в момента, в който те се случват, а не след като вече са имали последващи последствия, и това е истинското предимство на измерването на мозъка,“ казва Рамзес Алкайде, съосновател на Neurable и невролог.