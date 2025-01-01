За втора поредна вечер на територията на цяла Сърбия се провеждат масови протести срещу режима на президента Александър Вучич.

В 20.30 часа българско време започнаха протестите в десетки градове - този път демонстрациите са под надслов „Тази вечер всичко се пука по шевовете“.

БГНЕС

Гражданите се събират след тежките инциденти снощи, когато в нападенията срещу демонстрантите участваха поддръжници на Сръбската прогресивна партия на Вучич без да последва реакция от страна на полицейските служители.

Поредна вечер на размирици в Сърбия (ВИДЕО)

Снощи член на Сръбските въоръжени сили извади пистолет и стреля във въздуха по време на протестите.

БГНЕС

Студентите призоваха гражданите да излязат по улиците в цяла Сърбия тази вечер. Протести са планирани в Белград - на три места, Нови Сад, Крагуевац, Горни Милановац, Валево, Смедерево и в повече от 20 града и общини в Сърбия.