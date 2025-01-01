От днес до 14 август 2028 г. българските граждани могат да пътуват безвизово до Виетнам с цел туризъм за период до 45 дни, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Условието е пътуващите да отговарят на останалите изисквания за влизане в страната, включително валиден паспорт с най-малко шест месеца валидност преди планираната дата на напускане на Виетнам.

БТА

Българските граждани, притежаващи обикновени паспорти, и пътуващи до Виетнам с цел, различна от туризъм, могат да се снабдят с виза чрез посолството на Социалистическа република Виетнам в София. Няма ограничение за брой празни страници в паспорта, но документът следва да е чист, да няма изпокъсани страници, персонализираната страница да е запазена четлива. В паспорта е необходимо да има поне една цяла свободна страница, за да може върху нея да бъде положена входната виза за страната. На гърба на тази страница не следва да има друга положена по-рано виза, освен печати от граничен контрол.

При необходимост от удължаване на валидността на визи или продължаване (над 45 дни) на туристическия престой, българските граждани могат да се свържат с Министерството на външните работи на Виетнам в Ханой и в Хошимин. Повече информация може да бъде намерена тук.

Безвизов режим

Съгласно държавно решение, прието на 8 август, ще бъдат предоставени визови облекчения за гражданите на България, Белгия, Хърватия, Чехия, Унгария, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Швейцария. Решението ще бъде в сила от 15 август 2025 г. до 14 август 2028 г. в рамките на програмата за насърчаване и развитие на туризма във Виетнам.

На 8 август виетнамското правителство също така прие решение за отмяна на визите за ограничен срок за чуждестранни граждани от специално определени категории, чието присъствие е смятано за благоприятно за социално-икономическото развитие на страната.

БТА

Дипломатически отношения

На 8 февруари тази година се навършиха 75 години от установяването (1950 г.) на дипломатически отношения между България и Виетнам на ниво легации. На 25 ноември 1956 г. отношенията между двете страни са издигнати в ранг на посолства.

По силата на междуправителствена спогодба от 1980 г. за период от 10 години 35 000 виетнамски граждани работят в България, а 5000 завършват висшето си образование в България. Завършилите в България виетнамци впоследствие са се реализирали във Виетнам, където заемат важни постове в бизнеса и държавната администрация на страната. Те са предпоставка и солидна основа за надграждане на двустранните отношения между България и Виетнам. Понастоящем около 1200 виетнамци живеят и работят в България.