На 15 август - Деня на Варна, паркирането в синята зона в града ще бъде безплатно, съобщиха от общинската администрация. Шофьорите обаче трябва да спазват правилата за спиране, тъй като нарушителите ще бъдат санкционирани, а при необходимост колите ще бъдат принудително премествани. В събота синята зона вече ще работи нормално от 9:00 до 20:00 часа.

15 август ще бъде неработен ден във Варна

В Деня на Варна за около час ще бъде спряно движението на площад "Св.св. Кирил и Методий", в района на Катедралния храм. Временната организация се налага заради честването на празника и провеждането на ритуала по издигане флага на града.

От 9:30 до около 11:00 часа ще бъде преустановено движението на моторни превозни средства пред Катедралния храм „Свето Успение Богородично“.

В този период ще бъдат въведени и временни маршрутни промени на автобусите в градския транспорт, които са следните:

Линии 18, 22, 41 (посока ЖП гара) – след спирка „Тракия /за център/“ завиват надясно по бул. „Съборни“, обслужват сп. „Централна поща /за Аспарухово/“

Линии 10, 13 (посока ЖП гара) – обслужват сп. „Централна поща /за Аспарухово/“

Линии 7, 9, 14, 31, 31А, 109 (от ЖП гара) – обслужват сп. „Централна поща“

Линия 14 – двупосочно обслужва сп. „Централна поща“

Линии 148, 409 – няма да обслужват сп. „Катедралата“ в двете посоки

В празничния ден автобусите по всички линии ще се движат с делнично разписание, съобщиха от общинското предприятие ТАСРУД. От там припомнят още, че през летния сезон се обслужват и допълнителни късни курсове по линиите № 7, 17, 20, 31, 148, 109, 209Б. Целта е да се осигури по-добър транспортен достъп на гражданите и гостите на града по различни маршрути.