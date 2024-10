в Швейцария бе използвана т. нарSarco. Няколко души са арестувани, съобщиха властите в Швейцария във вторник, разказва CNN.

Капсулата е била разположена в гора в Мерцхаузен, разказват от полицията. Започнати са наказателни производства срещу няколко души за "подпомагане и подстрекаване към самоубийство", съобщиха още от полицията. Не се дават повече подробности за задържаните.

Ето и какво представлява капсулата: „Sarco“ е херметична капсула с футуристичен външен вид. Поставеният човек в капсулата затваря капака и му се задават автоматични въпроси като например. Човекътза да се задейства изпускане на азотен газ вътре, намалявайки количеството кислород до смъртоносни нива.

Количеството кислород пада от 21% до 0,05% заЧовекът вътре, преди да почине в рамките наЕдинствената такса, която човекът заплаща еза азота. Уредът е плод на въображението на Филип Ницке, австралийски лекар, популярен с работата си върху асистираните самоубийства.Започнати са наказателни производства срещу няколко души за "подпомагане и подстрекаване към самоубийство".Починалата жена е 64-годишна американка, която е страдала от тежко увредена имунна система, съобщиха от компанията The Last Resort, която стои зад противоречивата капсулаСъпрезидентът Флориан Уилет е сред четиримата задържани. Уилет е единственият, който е присъствал, когато жената е сложила край на живота си.Уилет описва смъртта като „мирна, бърза и достойна“, в изявление, публикувано от The Last Resort.е като магнит за привържениците напоради това, че е законно там.Противоречивата капсула предизвика значителнои дискусии сред властите. Според законодателството в Швейцария е позволено асистираното самоубийство, ако човекът сам извърши смъртоносния акт.Елизабет Бауме-Шнайдер,, отговарящ за здравеопазването обяви, че капсулатана закона за безопасност и че използването на азот в нея не е законно.Припомняме, че през юли стана ясно, че Капсула за асистирано самоубийство може да бъде използвана за първи път „много скоро“, като това бе съобщено от организацията The Last Resort („Последна грижа“), която я промотира.