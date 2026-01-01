Пешеходка на 70 години пострада и е с фрактура на рамото, след като беше блъсната на пешеходна пътека в Благоевград. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бпагоевград.

Инцидентът е станал на 16 юни около 08:55 часа на ул. „Огражден“ в Благоевград.

Шофьор блъсна 37-годишна жена на пешеходна пътека в Благоевград

Лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от 31-годишна благоевградчанка, завивайки на ляво в района на кръстовище с ул. „Освобождение“ не е пропуснал и е блъснал с лявото странично огледало 70-годишна жена от града, която е пресичала пътното платно по пешеходна пътека.

На водачката на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни