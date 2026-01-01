В Музея на византийската култура в Солун започна официалната церемония по предаването на тленните останки на българския цар Самуил (997–1014 г.) от Гърция на България.

На церемонията присъстват министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. От българска страна участват още заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев и представители на академичната общност. От гръцка страна участва и министърът на културата Лина Мендони.

С военнотранспортния самолет „Спартан“ за Солун отпътува и гвардейска част.

В рамките на церемонията предстоят официалното предаване на останките и подписването на протоколи от министрите на културата на двете страни в присъствието на двамата премиери.

"Отиваме да си вземем царя", заяви премиерът Радев на летището в гръцкия град Солун, цитиран от Българската национална телевизия.

По силата на споразумението между София и Атина Гърция предава на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, открити през 1969 г. в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос. България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви.

След края на церемонията тленните останки ще бъдат транспортирани до София с военнотранспортен самолет „Спартан“. По-късно днес в българската столица е предвидена държавна церемония по посрещането им, след което те ще бъдат пренесени с шествие до базиликата „Света София“ и положени в специално изработен саркофаг.