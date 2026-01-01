Поредното заседание на делото срещу Ива Михайлова, която е с двойно гражданство – българско и на Северна Македония, за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал човек, започна днес в Кочани, Република Северна Македония, с разпит на вещото лице от Съдебна медицина – Скопие.

Вещото лице беше разпитано за резултатите от аутопсията на загиналия при автомобилната катастрофа в началото на октомври 2025 г. край Кочани.

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При произшествието няколко души, включително самата Ива Михайлова, са пострадали. Документите на Ива са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ. Ива Михайлова е обвинена за причиняване на тежка катастрофа и тежко престъпление срещу безопасността на движението по пътищата в Република Северна Македония.

В началото на днешното заседание по делото съдията представи допълнение към заключенията на аутопсията на загиналия при катастрофата, изготвени по искане на прокуратурата.

Според представените заключения от нараняванията на загиналия, който е пътувал зад шофьора на автомобила (т.е. в задната лява част на превозното средство) и които наранявания са в лявата част на тялото му, не може да се установи дали пострадалият е бил с колан. Също така, според заключенията, лайсни, които са били превозвани в автомобила, са били отдясно на загиналия и не биха могли да причинят подобни наранявания.

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За да могат да се запознаят с представените в началото на заседанието допълнение към заключенията на аутопсията и да се пристъпи към въпросите на защитата, адвокатите на Ива Михайлова поискаха почивка.

Освен довършване на разпита на вещото лице за аутопсията на загиналия при катастрофата, предстои да бъде продължен разпитът и на вещото лице, изготвило експертизата за самата катастрофа, както и експертите, изготвили други две експертизи за катастрофата, по искане на защитата на Ива Михайлова.

На делото присъстват български народни представители – Иван Голомеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев от парламентарната група на „Прогресивна България“, Георг Георгиев от ГЕРБ, Елисавета Белобрадова от „Демократична България“. Депутатът от „Възраждане“ Ангел Георгиев съобщи във Фейсбук профила си снощи, че не е бил допуснат да влезе в Северна Македония под предлог, че има неплатени съдебни разноски по дело, за което не е знаел. Той е пътувал за Кочани заедно с друг народен представител от „Възраждане“ – Кръстьо Врачев.

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В залата са и адвокатът, нает от майката на Ива Михайлова – Николай Димитров, който е отправил искане да бъде присъединен към адвокатски екип на Ива Михайлова, майката на Ива – Христина Михайлова, съпругата и братът на загиналия при катастрофата Бесим Дурмиши, роднини и приятели на возилите се в другия автомобил, участвал в произшествието.

„Надявам се процесът да продължи справедливо. До момента не смятам, че е било справедливо, но се надявам утре да се обърнат нещата. Моите вещи лица ще покажат своите експертизи, които твърдят противоположното на това от прокуратурата. Аз изпитвам доста силни болки. И тук няма как да ми помогнат. Даже болкоуспокояващите вече не помагат. Не се чувствам в безопасност тук, защото полиция влиза в дома ми за обиск без документ. Цивилни стоят по цял ден пред къщата ми. Дронове също летят над къщата ми. Държат се с мен, сякаш съм най-големият престъпник“, каза Ива Михайлова пред NOVA.

Български депутати присъстват на заседанието по делото в Кочани срещу подсъдимата Ива Михайлова, не за да коментират делото и случващото се в съдебната зала, а за да подкрепят психически младата жена, която е с двойно гражданство - българско и от Северна Македония, и да следят за защитата на човешките права. Това заяви народният представител от парламентарната група на „Демократична България“ и заместник-председател на Комисията по политиките за българите извън страната Елисавета Белобрадова, която е сред депутатите, пристигнали днес от България за четвъртото поред заседание по делото, в което Ива Михайлова е обвинена за тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония.

"Не сме тук, за да коментираме делото. Не сме тук, за да коментираме какво се случва в съдебната зала. Единствено сме тук, аз и моите колеги от различни парламентарни групи, за да подкрепим Ива Михайлова психически, да знае, че държавата е с нея и най-вече да съблюдаваме човешките права, защитата на човешките права", каза Белобрадова и изрази надежда, че "всичко ще завърши според законите и според правото".

В отговор на въпрос дали трябва да се търси международна защита, Белобрадова изказа мнение, че това не трябва да се случва с намеса на държавни институции от чужди държави, като напомни, че Република Северна Македония е суверенна държава и има независима съдебна власт.

"Всеки политически коментар в този случай според мен би навредил. Единственото, което трябва да кажем, е, че трябва във всички случаи да подкрепим Ива с всичко, с което можем. Да говорим с всички европейски институции и да се обърнем към властите на Република Северна Македония, за да им кажем, че човешките права са неизменна част от стремежа на това да бъдеш част от Европа", добави Белобрадова.

Това, което виждаме е отказът Ива да се прибере и лекува в България въпреки влошаващото ѝ се състояние, заяви българският депутат от партия ГЕРБ Георг Георгиев пред български медии в Кочани.

Това вече е една тенденциозност, предвид и това, че няколко пъти вече тя е била обект на подобен отказ. Това няма нищо общо с наказателното дело", коментира Георгиев.

Той подчерта, че присъствието му днес в Кочани е продължение на един траен ангажимент на ГЕРБ за съблюдаване правото на честен и справедлив процес за Ива.

"Това, че властите в Република Северна Македония не обръщат внимание на здравето на един млад човек, който очевидно няма нито намерение да се укрие, нито намерение да избегне правосъдие, което, надяваме се, честно ще предостави Република Северна Македония, демонстрира една друга нагласа, която, за съжаление, ние не можем да твърдим, че напълно и обективно спазва човешките права. Всеки има право да се бори за здравето си и за живота си, всеки има право да се защити и ние се надяваме, че този процес ще покаже именно тази зрялост – обективно да се съблюдава това, което ние в демократичните общества разбираме като честен, отворен, справедлив и прозрачен процес", подчерта депутатът.

По думите на Ива Михайлова, вече осем молби – четири до съда в Кочани и четири до Апелативния съд в Щип – с искане да ѝ бъде позволено лечение, което не се прилага в Северна Македония, но се осъществява в България, Израел и Турция, са отхвърлени, въпреки предоставените заключения на компетентна здравна институция в Северна Македония за тежестта на състоянието ѝ.