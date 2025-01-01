/ Пресцентър БСП

Над 40% от хората в България над 18 години имат проблем, свързан със затлъстяването. Всеки един от трима ученици е с проблем със затлъстяването преди да е навършил 18 години. Това съобщи председателят на парламента Наталия Киселова на кръгла маса в Народното събрание "(не?)Победимите пандемии – Затлъстяването".

Ролята на Народното събрание е да издига проблеми, които са значими дългосрочно, и това е една от възможностите на днешната кръгла маса - да се даде по-голяма и по-широка гласност на този проблем, каза Киселова. Тя посочи, че поне 3,5% от Брутния вътрешен продукт струва на България затлъстяването или казано в цифри - поне 6 милиарда 480 милиона лева. По думите ѝ това дългосрочно се отразява на работоспособността и на здравния статус на българските граждани.

Киселова подчерта значението на дългосрочната превенция. Тя преминава през промени и ангажименти на образователната система от яслите и детските градини през училищата и университетите не само за здравословно хранене и движение, но и за опасностите, които ни дебнат на всеки ъгъл през вредни храни и застоялия начин на живот, каза председателят на Народното събрание. Тя добави, че преди 100 години нашите баби и дядовци са се движили много повече, отколкото днес се движим ние.

Затова ми се ще да поставим началото на една поредица от разговори за съвместни и общи усилия по темата. Това наше събитие трябва да покаже, че превенцията и разширяването на информираността са от ключово значение за преодоляване на проблема, който засяга немалка част от нашите сънародници, заяви Наталия Киселова.

Тя пожела успех на инициативата и увери, че каквото е възможно, ще бъде направено от Народното събрание - от приемането на стратегията срещу затлъстяването през отделни инициативи на парламента. Ще се стремим да обръщаме внимание на този тих враг - застоялият начин на живот и неговите негативни последици. Защото сърдечносъдовите заболявания са само една част от последиците на затлъстяването, във всеки един човешки организъм то може да има различни проявления, каза още Наталия Киселова.  

София Господинова/БТА
