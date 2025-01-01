Над 40% от хората в България над 18 години имат проблем, свързан със затлъстяването. Всеки един от трима ученици е с проблем със затлъстяването преди да е навършил 18 години. Това съобщи председателят на парламента Наталия Киселова на кръгла маса в Народното събрание "(не?)Победимите пандемии – Затлъстяването".

Ролята на Народното събрание е да издига проблеми, които са значими дългосрочно, и това е една от възможностите на днешната кръгла маса - да се даде по-голяма и по-широка гласност на този проблем, каза Киселова. Тя посочи, че поне 3,5% от Брутния вътрешен продукт струва на България затлъстяването или казано в цифри - поне 6 милиарда 480 милиона лева. По думите ѝ това дългосрочно се отразява на работоспособността и на здравния статус на българските граждани.

Киселова подчерта значението на дългосрочната превенция. Тя преминава през промени и ангажименти на образователната система от яслите и детските градини през училищата и университетите не само за здравословно хранене и движение, но и за опасностите, които ни дебнат на всеки ъгъл през вредни храни и застоялия начин на живот, каза председателят на Народното събрание. Тя добави, че преди 100 години нашите баби и дядовци са се движили много повече, отколкото днес се движим ние.

Затова ми се ще да поставим началото на една поредица от разговори за съвместни и общи усилия по темата. Това наше събитие трябва да покаже, че превенцията и разширяването на информираността са от ключово значение за преодоляване на проблема, който засяга немалка част от нашите сънародници, заяви Наталия Киселова.

Тя пожела успех на инициативата и увери, че каквото е възможно, ще бъде направено от Народното събрание - от приемането на стратегията срещу затлъстяването през отделни инициативи на парламента. Ще се стремим да обръщаме внимание на този тих враг - застоялият начин на живот и неговите негативни последици. Защото сърдечносъдовите заболявания са само една част от последиците на затлъстяването, във всеки един човешки организъм то може да има различни проявления, каза още Наталия Киселова.