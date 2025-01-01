На 11 октомври (събота) от 19:15 до 19:45 часа над 40 сгради ще бъдат осветени в зелено. Инициативата е в знак на солидарност с Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи.

Целта е да се повиши осведомеността за значението на донорството на органи, което спасява и подобрява живота на крайно нуждаещи се пациенти. Човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до 8 човешки живота чрез органно донорство и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани.

Ето и пълен списък с градовете, които ще се включат в инициативата: