Китай, Русия и Монголия организират тази първото си съвместно учение за защита на границите, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на китайската армия.

Двудневното учение, наречено "Гранично сътрудничество - 2025", започна вчера в неназован район около границата между трите страни, пише в изявлението, което бе публикувано в официалния акаунт на Народноосвободителната армия на Китай (НОАК) в социалната мрежа "Вейбо".

Маневрите имат за цел да "засилят стратегическото сътрудничество между трите страни, да укрепят способността за справяне със заплахи по границата и още повече да повишат взаимното доверие".

Учението се организира малко след среща на лидерите на Русия, Монголия и Китай в Пекин на 2 септември. Ден по-рано в китайският град Тянцзин се състоя годишният форум на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), на който присъстваха лидерите на 10-те страни членки и представители на близо 20 други държави.

ШОС беше създадена през 2001 г. от Китай, Русия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан, а по-късно към нея се присъединяват Индия, Иран, Пакистан и Беларус. Монголия се въздържа да стане пълноправен член на ШОС и от 2004 г. е със статут на държава наблюдател