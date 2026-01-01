Кувейт беше подложен на нова серия удари с ракети и дронове откъм Иран, съобщи кувейтската армия, предадоха световните агенции.

Сериозни щети са били нанесени на министерски комплекс в столицата на Кувейт.

„Кувейтските системи за противовъздушна отбрана в момента се задействани срещу заплахи от вражески ракети и дронове“, написа кувейтската армия в Екс. „Взривовете, които може да сте чули, са резултат от прехващането на вражески цели от системите за противовъздушна отбрана“, добавя армията, като призовава населението да спазва инструкциите за безопасност.

Кувейтската петролна корпорация съобщи, че пожар е възникнал в комплекса Шувайх, в който се намира министерството на петрола и централата на Кувейтската петролна корпорация. Ранени няма.

Две електроцентрали и инсталации за обезсоляване на вода също са били атакувани от ирански дронове, което е довело до „значителни“ материални щети, като два енергийни блока са извън експлоатация в резултат на атаката.

Страните от Залива, включително Кувейт, Обединените арабски емирства и Бахрейн, станаха мишена на ирански удари, нанасяни в отговор на атаките, извършени от САЩ и Израел на 28 февруари.