Специализирана полицейска операция за противодействие на изборните нарушения и опазване на обществения ред се провежда на територията на област Монтана, съобщиха от полицията.

Действията са насочени към предотвратяване на престъпления срещу изборното законодателство и гарантиране на честността на предстоящия вот. В рамките на операцията са проверени 27 лица с криминални прояви, както и 26 обекта – частни адреси, заложни къщи, дружества за бързи кредити и търговски обекти с потенциален финансов ресурс за влияние върху гласуването.

Засилено полицейско присъствие е осигурено в рискови населени места, както и в районите около училища, детски градини и паркове. Проверени са и лица, считани за местни лидери, които биха могли да влияят върху изборния процес.

В хода на операцията са образувани 10 досъдебни производства – седем за купуване на гласове, две за държане на наркотични вещества и едно за незаконно притежание на оръжие. Установено е и незаконно съхранение на дърва за огрев.

С полицейска заповед за срок до 24 часа са задържани трима души от областния град – двама по подозрение за купуване на гласове и един, заподозрян за извършване на серия от кражби.

При проверка в град Брусарци е открита незаконно притежавана пушка с боеприпаси. В търговски обекти в Лом и село Расово са иззети тефтери и тетрадки със списъци с имена и посочени суми. На място са открити и парични средства – 120 евро в един от тефтерите и още 1905 евро в портмоне.

На изградените контролно-пропускателни пунктове са проверени 204 моторни превозни средства и 264 души. Съставени са 17 акта и 24 фиша по Закона за движение по пътищата, връчени са и 13 глоби за превишена скорост, както и 14 предупредителни протокола.

В операцията участват служители на Криминална, Икономическа и Охранителна полиция, разследващи полицаи, експерти, както и екипи на жандармерията и други контролни органи.

От полицията уточняват, че активните действия срещу купуването на гласове ще продължат до края на изборния процес.