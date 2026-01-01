Четирима души са задържани при специализирана полицейска операция в област Сливен, насочена срещу престъпленията, свързани с изборния процес и противодействието на купения и контролиран вот, съобщиха от МВР.

Акцията се провежда на територията на цялата област, като проверки и процесуално-следствени действия се извършват в Сливен, общинските центрове и малките населени места. В нея участват екипи на ОДМВР-Сливен, Зоналното жандармерийско управление в Бургас и Областната дирекция по безопасност на храните.

На входовете и изходите на населените места са изградени контролно-пропускателни пунктове. При претърсвания в частни адреси и търговски обекти са иззети тефтери и списъци с имена, адреси и лични данни, както и мобилни телефони.

Към обедните часове са образувани три досъдебни производства, разпитват се свидетели, а работата по документиране на престъпления по Наказателния кодекс продължава.

В рамките на операцията е установено и друго незаконно поведение – иззети са големи количества цигари без акцизен бандерол, а четири нерегламентирани търговски обекта в сливенския квартал „Надежда“ са затворени.

При проверки на пътя са констатирани и нарушения на Закона за движението по пътищата – засечени са шофьор с алкохол над допустимото, водач с неистинско свидетелство за управление и автомобил, използвал неправомерно специален светлинен режим, който е спрян от движение.

От полицията подчертават, че противодействието на купения вот остава основен приоритет, като проверките в региона ще продължат до края на изборния ден.