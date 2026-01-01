На 19 април в 16:47 ч. е получен сигнал за пожар в жилище на пети етаж в блок на ул. „Цар Освободител“ в Шумен. Към адреса са насочени противопожарни екипи. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Установено е, че пламъците са възникнали след неправилно използване на нагревателен уред – забравена храна върху включена готварска печка.

Съсед на собствениците е успял да потуши пожара преди пристигането на огнеборците. Унищожени са готварска печка и аспиратор, а около 120 кв. м стени и дограма са опушени.

През изминалите 24 часа дежурните екипи на РДПБЗН- Шумен са реагирали на три сигнала за произшествия.