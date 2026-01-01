Израелската армия съобщи рано тази сутрин, че е прехванала подозрителна въздушна цел, изстреляна от Йемен, след като в района на град Ейлат на брега на Червено море са прозвучали сирени, предаде Ройтерс.

Обявената въздушна тревога е предупреждавала за проникване на вражески летателен апарат.

Военните заявиха, че инцидентът във въздушното пространство над град Ейлат е приключил, без да посочат коя група според тях стои зад атаката с дрон.

Йеменските бунтовници хути, съюзници на Иран, поеха вчера сутринта отговорност за атака срещу Израел, при която бяха изстреляни няколко ракети, отбелязва ДПА.

Напрежението в региона се засили през последните месеци на фона на продължаващите атаки на йеменските бунтовници хути срещу Израел. Групировката, която е съюзник на Иран, многократно е заявявала, че действията ѝ са в подкрепа на палестинците в конфликта в Газа.

Хутите често използват ракети и дронове за атаки срещу цели в Израел и в района на Червено море, като част от тях са прихващани от израелската противовъздушна отбрана. В отговор Израел и неговите съюзници засилиха мерките за сигурност и прехват на въздушни цели.

Град Ейлат, разположен на брега на Червено море, е стратегически важен туристически и пристанищен център и нееднократно е бил поставян под тревога заради подобни инциденти.