Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Произшествието е станало тази нощ около 1:30 ч. в Горна Оряховица.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 15-годишно момче, се е ударил в стълб. Пострадал е шофьорът, двама 14-годишни и двама 12-годишни пътници. Взети са кръвни проби за алкохол и наркотични вещества от водача на превозното средство.

БГНЕС

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Припомняме, че снощи катастрофа между три автомобила в горнооряховското село Поликраище затрудни временно движението по пътя Велико Търново – Русе.