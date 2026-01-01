Представители на над 200 общини от цялата страна обсъдиха с правителството предизвикателствата, пред които са изправени на Национална среща на местната и централната изпълнителна власт в Националния дворец на културата (НДК) в столицата.

Форумът е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), които съпътстват цялата 2026 година. Националната среща е първият широк формат за диалог между новото правителство и българските общини - разговор както за текущи проблеми, така и за дългосрочната визия за развитието на страната, за устойчивостта на публичните системи и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт, посочиха организаторите от НСОРБ.

Радев: Държавата няма ресурс сама да изгради всички магистрали в следващите десетилетия (ВИДЕО)

В националната среща участваха министър-председателят Румен Радев и вицепремиерите Атанас Пеканов и Александър Пулев.

Румен Радев заяви, че общините са гръбнакът на държавността и основният фактор за силни региони. Според премиера няма как да имаме силна и модерна държава, ако имаме слаби общини.

Министър-председателят изтъкна, че за последните три десетилетия НСОРБ се е утвърдило като авторитетен и незаменим партньор на централната власт. Той поздрави Сдружението, че в една ситуация на остро политическо противопоставяне, е успяло да обедини общините. Радев заяви, че бъдещето на България зависи изключително много от това как ще работи централната власт с местната власт и в това отношение той подчерта значението на Програмата за развитие на България за периода 2026-2030 г.

Кохезионната политика трябва да бъде запазена, тя не е преразпределение или подарък от богатите страни към такива, които още не са толкова богати, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред участниците във форума. Това е политика на инвестиции в общия пазар на Европа, така че този общ пазар да функционира, да има инфраструктура, да има условията, за да се развива бизнесът в Европа, както и именно тези компании, които са успешни в цяла Европа, да могат да бъдат успешни и в страните, в икономиките, които все още не са толкова развити, посочи вицепремиерът.

Извеждаме инвестициите като национален приоритет, като мощна подкрепа към общините и към българския бизнес, заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Той каза, че в рамките на един месец правителството е започнало административна реформа, която цели да консолидира всички инвестиционни политики, направления, агенции и структури под единното ръководство на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Всички агенции и структури ще бъдат консолидирани, свързани с националната политика по инвестициите и ще бъдат под егидата на Министерството на икономика.

Председателят на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов призова да бъде прекратено „канцеларското мислене" в министерствата и агенциите. Научете ги да вземат решения – директори, началници на отдели, заместник-министри, а не да ви ги стоварват на вас и да се чудите какво да правите, защото стават много, каза Даниел Панов пред присъстващите министри. Той заяви, че всяка сряда на заседанията на Министерския съвет ще поставя спешните предложения, които идват от общините. Очакваме решения по поставените въпроси, искаме бързи и спешни решения, посочи Панов.

Осигурявайки транспортната свързаност, ще дадем равнопоставеност на всички региони, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той посочи, че години наред има изключителен дисбаланс в развитието на държавата. Там, където няма свързаност, регионите започват да изостават. Там, където държавата под някаква форма е осигурила свързаност, регионите започват да се развиват, каза министърът.

По време на форума министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова коментира темата за битовите отпадъци и въвеждането на принципа „замърсителят плаща" и наказателната процедура срещу България. До две години най-вероятно България ще получи осъдително решение и тогава никой няма да излезе чист от тази ситуация, защото не само, че имаме забавяне относно такса битови отпадъци, а тогава наказателната процедура ще я платим всички ние, каза Карамфилова.

В областта на земеделието зам.-министър Красимир Чакъров заяви, че министерството ще продължи да провежда последователна политика, свързана с инвестициите в селските райони с основен инструмент - Стратегическият план за развитие на земеделието и на селските райони в настоящия програмен период. През 2025 г. са подписани 198 договора с общини, като към настоящия момент 108 общини не са подали проведените процедури към Държавен фонд „Земеделие“, посочи зам.-министърът.

С развитието на демографските проблеми нашата социална система все повече и повече се задъхва, каза пред участниците в срещата с общините министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя отбеляза, че социалните услуги стават все по-необходими и по никакъв начин няма да отпадне тяхната функция. Министърът отбеляза, че социалните услуги са обща задача, която изпълняват заедно. Тя даде пример, че работят заедно върху качеството на социалните услуги и по-конкретно върху Наредбата за качеството на социалните услуги.

Темата за образованието и общините коментира ресорният министър Георги Вълчев, който отбеляза, че във всички степени на образователната ни система има множество проблеми. Един от най-големите е разширяващата се „ножица" между добрите училища и тези, които не дават достатъчно добра подготовка, каза Вълчев. Той определи образованието като приоритет на правителството и подчерта, че проблемите са във всички степени на образованието - от предучилищната, началната и средната.

Здравна инфраструктура, кадри в здравеопазването, управление на лечебните заведения и развитието на извънболничната медицинска помощ са сред предизвикателствата в здравеопазването, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова на форума. По отношение на здравната инфраструктура Ивкова посочи, че някои от проектите в тази сфера се изпълняват вече повече от шест години. Специално проектът за спешната медицинска помощ е стартирал с три години закъснение поради процедури на местно ниво. Това забавяне се е отразило на изпълнението на целия проект, каза министърът.