Служители на ГДБОП задържаха 12 кг кокаин на границата с Република Турция.

ГДБОП

Наркотичното вещество е открито в сак в кабината на камион при опит да премине ГКПП “Капитан Андреево”, от България в Турция.

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Товарната композиция е управлявана от 58-годишен гражданин на Босна и Херцеговина. При осъществено взаимодействие с Агенция „Митници”, композицията е била подадена за проверка при влизането й на митническия пункт.

При извършената проверка, в кабината на влекача, на горното легло, в черен сак, антимафиотите са открили 12 пакети, обвити с бяло хартиено тиксо, съдържащи бяло прахообразно вещество - кокаин.

ГДБОП

Всичките 12 броя пакети с кокаин са с общо бруто тегло 12.630 кг. Шофьорът на товарната композиция е задържан. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

ГДБОП

Работата по установяване на цялостната престъпна дейност продължава.