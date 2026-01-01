Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро беше изписан днес от болница след лечение на остра форма на пневмония, съобщи неговият лекар Бразил Каядо, цитиран от Ройтерс.

Седемдесет и една годишният Болсонаро сега ще прекара поне три месеца в положение, което властите определиха като "хуманитарен домашен арест".

70-годишният Жаир Болсонаро беше приет с висока температура, изпотяване и треска, след като беше прехвърлен от затвора в Бразилия, където излежава присъда за опит за държавен преврат.

Белодробната инфекция е следствие от епизод на бронхоаспирация, повтарящ се проблем, свързан с последиците от нараняване с нож в коремната област, получено по време на предизборен митинг през 2018 г. Оттогава бившият крайнодесен президент е претърпял множество операции и страда от проблеми с диафрагмата, понякога придружени от повръщане, които лекарите му са идентифицирали като пряка причина за настоящата инфекция. Той е бил на антибиотично лечение и дихателна кинезитерапия.