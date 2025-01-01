Европейската комисия открива официално антимонополно разследване срещу „Мета Платформс“ (Meta Platforms) заради новата политика на компанията, която ограничава използването на "УотсАп" (WhatsApp) от доставчици на услуги с изкуствен интелект (ИИ). Промените, обявени от „Мета“ през октомври, може би нарушават правилата на ЕС за конкуренцията, като възпрепятстват достъпа на конкурентни ИИ платформи до потребителите в Европейското икономическо пространство, посочва Комисията в разпространеното прессъобщение.

Новата политика забранява на компании, работещи в сферата на изкуствения интелект, да използват бизнес инструмента "УотсАп бизнес салюшън" (WhatsApp Business Solution), когато основната им предлагана услуга е базирана на изкуствен интелект. Остава разрешено използването на ИИ само за второстепенни или поддържащи функции, например автоматизирана клиентска поддръжка. За вече активните доставчици на услуги с изкуствен интелект промените влизат в сила от 15 януари 2026 г., а за нови – от 15 октомври т.г. Според ЕК това може да лиши конкуренти от достъп до платформата, докато собствената й услуга „МетаЕйАй“ (Meta AI) остава достъпна за потребителите.

Разследването обхваща цялото ЕИП с изключение на Италия, където националният регулатор вече провежда отделна процедура. Ако бъде доказано нарушение, поведението на „Мета“ може да се квалифицира като злоупотреба с господстващо положение по член 102 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС).

В изявление заместник-председателят на Еврокомисията Тереса Рибера подчертава, че „бумът на ИИ пазарите изисква строг надзор, за да се предотврати използването на господстващо положение за изтласкване на иновативни конкуренти“.

ЕК напомня, че няма законов срок за приключване на разследването, а продължителността му ще зависи от сложността на случая и степента на сътрудничество от страна на „Мета“.

По-рано днес Ройтерс, позовавайки се на в. „Файненшъл таймс“, предаде, че Комисията се подготвя да започне подобно разследване във връзка с интегрирането на ИИ функционалности в "УотсАп". Миналия месец италианският регулатор разшири собственото си производство срещу „Мета“ относно актуализираните условия за бизнес потребители на платформата.