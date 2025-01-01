По обвинителен акт на Софийска градска прокуратура (СГП) е признат за виновен мъж за жестоко убийство в София, съобщиха от обвинението.

Наложено му е наказание 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване. Разследването е проведено от СДВР под ръководството и надзора на СГП. Обвинителният акт е внесен в съда на 2 септември 2022 г.

С присъда от 30 май 2023 г. Софийски градски съд (СГС) призна подсъдимия мъж за виновен в това, че на 25 ноември 2021 г., за времето от 12:00 до 14:00 часа, бившата „Гара разпределителна - Подуяне“, умишлено умъртвил жена.

Той ѝ е нанесъл множество наслагващи се удари с ръце, крака и други твърди предмети по главата и тялото, с които ѝ причинил тежка закрита черепно-мозъчна травма, гръдна, коремна и опорно-двигателна травми и други увреждания, като деянието е извършено по особено мъчителен начин за убитата.

Всяко едно от уврежданията по главата, тялото и крайниците е било съпроводено с усещане за много силна болка, смъртта е настъпвала постепенно и пострадалата е била в състояние емоционално да преработва и осъзнава случващото се.

Броят и характерът на нанесените телесни увреждания сочат за изключително ожесточение и садизъм, които обуславят фактора особена жестокост.

СГС наложи на мъжа наказание 20 години лишаване от свобода при "първоначален строг режим" на изтърпяване. Първоинстанционната присъда е потвърдена от Софийски апелативен съд (САС) с Решение от 16 февруари 2024 г.

С решение от 9 октовмри Върховен касационен съд (ВКС) остави в сила решението на САС. Решението на ВКС е окончателно. СГП незабавно предприе действия за изпълнение на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 20 години, което към настоящия момент се изтърпява.